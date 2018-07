Brasil vence a primeira no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

O futebol mostrado ainda esteve longe de agradar, mas pelo menos o Brasil venceu pela primeira vez no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, que está sendo realizado no Uruguai. Com gols de Yuri Mamute e Marcos Guilherme no segundo tempo, o time bateu o Paraguai por 2 a 0, no estádio Parque Central, em Montevidéu, e chegou aos quatro pontos em duas rodadas - havia empatado com o Uruguai na estreia por 0 a 0.

Mais uma vez a formação escolhida pelo técnico Alexandre Gallo - que, por estar suspenso, foi substituído à beira do campo por seu auxiliar Maurício Copertino - não funcionou. O meio de campo formado por Thiago Maia, Lucas Evangelista e Gabriel não conseguia criar jogadas com a bola no chão e os atacantes Marcos Guilherme, Thalles e Yuri Mamute tentavam se virar com as bolas divididas que recebiam.

O Paraguai só se defendia e segurou o jogo sem grandes sustos até os 20 minutos do segundo tempo - quando a defesa bobeou em uma cobrança de escanteio e deixou Yuri Mamute livre para marcar. Antes, o Brasil havia perdido duas grandes oportunidades - uma com Marcos Guilherme, que chutou a bola na trave, e outra com Thalles, em chance salva em cima da linha por zagueiro paraguaio.

Aos 31 minutos, Gérson entrou no lugar de Gabriel e em seu primeiro lance mostrou que não pode ficar fora do time. Com visão de jogo e precisão, fez um lançamento longo e deixou Marcos Guilherme livre para invadir a área e marcar. Foi o quarto gol do jogador do Atlético Paranaense na competição.