Aline Pellegrino abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, depois de uma cobrança de escanteio de Marta, que fez o segundo do Brasil aos 39.

A um minuto do fim da partida, Rosana ampliou e decretou a vitória brasileira no preparatório para a Copa do Mundo, que será realizada a partir do dia 26 de junho, na Alemanha.

Na competição, o Brasil está no grupo D com Austrália, Noruega e Guiné Equatorial.