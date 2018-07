Brasil vence Espanha de virada no 1º amistoso fora do país de Emily Lima

A seleção brasileira feminina de futebol obteve um bom resultado neste sábado ao superar a Espanha por 2 a 1, de virada, no Estádio Municipal Fernando Torres, em Madri. Foi o primeiro amistoso fora do País sob o comando de Emily Lima e a sexta vitória da treinadora em seis partidas.

Em preparação para a Copa América de 2018, no Chile, a seleção brasileira volta a atuar na terça-feira contra a Islândia, às 15h30 (de Brasília), em Reykjavík, a capital do país nórdico.

Com Marta em campo, mas sem Cristiane, o jogo começou em ritmo lento, com um ligeiro domínio da Espanha. E, embora chegasse sem grande contundência, o time europeu abriu o placar aos 20 minutos, quando Tamires derrubou Sampedro dentro da área. Na cobrança do pênalti, Vicky Losada converteu.

Liderada por mais uma boa atuação de Marta, a seleção melhorou e criou boas oportunidades ainda no primeiro tempo. Mas o empate só saiu aos 30 da etapa final: a cinco vezes melhor do mundo desarmou, carregou e cruzou para Darlene bater cruzado, na saída da goleira Panos.

O gol animou ainda mais a equipe. Com Marta, Darlene e Debinha inspiradas, a seleção continuou desperdiçando boas oportunidades até aos 43, quando Andressinha cobrou falta e Rafaelle cabeceou com perfeição, garantindo os 100% de Emily Lima à frente da seleção brasileira.