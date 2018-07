Brasil vence Gabão por 2 x 0 em amistoso fraco

O Brasil não jogou com sua força máxima, já que os atletas que atuam no país ficaram de fora da convocação devido à disputa do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o técnico Mano Menezes aproveitou para fazer alguns testes, e a equipe entrou em campo com Diego Alves, Fabio, Luisão, David Luiz e Adriano; Sandro, Elias, Hernanes e Bruno César; Jonas e Hulk.

O primeiro gol no campo irregular do Estádio Nacional, que estava sendo inaugurado e foi castigado pela chuva, não demorou muito a sair. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, o volante Sandro aproveitou uma confusão na área do Gabão para empurrar a bola para as redes.

Aos 35, Hernanes ampliou de cabeça depois de rebote do goleiro em chute de Jonas.

O Gabão, que vai sediar a Copa das Nações Africanas em 2012 ao lado de Guiné Equatorial, chegou perto de marcar no primeiro tempo, mas o goleiro Diego Alves defendeu bem.

Na segunda etapa, o Brasil diminuiu o ritmo e controlou o jogo. A melhor chance de ampliar o placar foi num chute cruzado de Bruno César após cruzamento de Hulk que foi defendido pelo goleiro.

Esse foi o penúltimo amistoso do Brasil no ano. Na segunda-feira, o time enfrenta o Egito, em Doha, para encerrar sua participação em 2011.