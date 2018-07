Brasil passa por Guiné e avança às oitavas do Mundial Sub-17

A seleção brasileira está classificada para as oitavas de final do Mundial Sub-17 de Futebol. Jogando nesta sexta-feira em Viña del Mar (Chile), pela terceira e última rodada da fase de grupos, o time comandado pelo técnico Carlos Amadeu venceu Guiné por 3 a 1 e alcançou o segundo lugar do Grupo B.

A liderança da chave ficou com a Coreia do Sul, que venceu o Brasil na estreia por 1 a 0 e chegou aos sete pontos após empatar com a Inglaterra por 0 a 0 nesta sexta-feira. A seleção brasileira ficou com seis pontos, uma vez que havia vencido os ingleses na terça-feira por 1 a 0.

Diante de um adversário mais fraco tecnicamente, o Brasil abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo. Leandro entrou na área com a bola dominada e foi derrubado por Moussa. Pênalti que o capitão Lincoln cobrou para fazer 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o jogador do Grêmio bateu falta na área e Leandro, de cabeça, fez o segundo. Só que, nos acréscimos, Lincoln, que faz parte do elenco principal do clube gaúcho, agrediu Sylla e foi expulso.

Mesmo com um jogador a menos, o Brasil fez mais um. Andrey cruzou e Arthur ampliou, aos 22 do segundo tempo. Nos minutos finais, Sylla descontou, com um chute da entrada da área. Na próxima fase, a seleção pega o segundo do Grupo F, que tem a liderança da França (seis pontos) e o Paraguai em segundo, com três. Os paraguaios pegam a Nova Zelândia no domingo.