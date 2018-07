Brasil vence Japão e vai à semi no futebol de areia

PAPEETE - O Brasil está na semifinal do Mundial de Futebol de Areia. Nesta quarta-feira (manhã de quinta no Taiti), a equipe treinada por Júnior Negão fez um jogo parelho contra o Japão, mas conseguiu vencer por 4 a 3, pelas quartas de final, avançando para brigar por mais um título. No sábado, pega quem vencer entre Espanha e El Salvador.

Esta é a sétima edição do Mundial de Futebol de Areia organizada pela Fifa. O Brasil foi terceiro colocado em 2005, mas venceu depois em 2006, 2007, 2008 e 2009. Na última edição, em Ravenna (Itália), em 2011, perdeu para a Rússia na decisão e ficou com o vice-campeonato.

Em busca do penta, a seleção brasileira passou sem problemas pelo Grupo C, com vitórias sobre Irã (4 a 1), Ucrânia (4 a 2) e Senegal (8 a 3). Mas, no primeiro jogo do mata-mata, nesta quarta, contra os japoneses, teve muito mais dificuldades do que o esperado.

Oda abriu o placar para o Japão logo a cinco minutos do primeiro tempo, mas Eudin e Datinha viraram para o Brasil, ainda antes do primeiro intervalo. Ozu, de pênalti, deixou tudo igual no segundo tempo, levando a decisão para os últimos 12 minutos.

O craque Jorginho, um dos maiores de todos os tempos, deu o passe para Daniel fazer 3 a 2, mas menos de um minuto depois o Japão arriscou de longe, Bueno colocou a cabeça na bola, desviou, e tirou do alcance do goleiro Mão. Ele mesmo, porém, corrigiu o erro e fez o gol da vitória, a três minutos e meio do fim.