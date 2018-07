Brasil vence México com gols de Marta e Cristiane

A seleção brasileira feminina de futebol estreou com vitória no Torneio Internacional Cidade de São Paulo. Na noite de quinta-feira, em partida realizada no Estádio do Pacaembu, a equipe iniciou a defesa do título de 2009 com uma vitória por 3 a 0 sobre o México, adversário da final no ano passado.

O Brasil abriu o placar da partida aos 21 minutos, com Cristiane, que completou jogada de Graziele. Os outros gols saíram no segundo tempo, ambos em cobranças de pênaltis sofridos por Marta e Cristiane, respectivamente. Os dois, aos 11 e aos 15 minutos, foram convertidos por Marta.

A baixa da partida foi Cristiane. No pênalti que originou o terceiro gol brasileiro, ela sofreu luxação no ombro e precisou ser substituída. Assim, a sua participação no restante do Torneio Internacional Cidade de São Paulo é dúvida.

Na outra partida disputada na noite de quinta-feira, a seleção do Canadá goleou a Holanda por 5 a 0 e, assim, lidera a competição por ter saldo de gols superior ao Brasil.

O torneio prossegue no domingo com a realização de duas partidas. Novamente no Pacaembu, a seleção brasileira encara a Holanda às 16 horas. Em seguida, às 18 horas, México e Canadá se enfrentam.