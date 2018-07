Brasil vence Peru e se garante no Mundial Sub-17

A seleção brasileira sub-17 venceu o Peru por 2 a 1 nesta quarta-feira, em San Luis, na Argentina, pela penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano e garantiu vaga no Mundial da categoria, que será disputado nos Emirados Árabes entre outubro e novembro.

Além dos três pontos somados diante do Peru, contribuiu para a classificação do Brasil a vitória da Argentina sobre o Paraguai por 3 a 1. Assim, Argentina, Venezuela e Brasil lideram o hexagonal com oito pontos cada e estão classificados. O quarto colocado é o Uruguai, com cinco. Paraguai (três) e Peru, que ainda não pontuou, aparecem em seguida.

Na última rodada do Sul-Americano, domingo, o Paraguai enfrenta o Brasil sem chances de tirar a seleção do G-4. Os quatro primeiros colocados vão para o Mundial Sub-17.

Apesar da postura bastante agressiva desde o início da partida contra o Peru, o Brasil não conseguiu marcar nos primeiros 45 minutos. Na segunda etapa, Kenedy cobrou falta com perfeição e abriu o placar. Depois, Jeferson mandou a bola para Ewandro, dentro da área, cabeçar para o fundo da rede. Nos acréscimos, o Peru diminuiu com Garces.