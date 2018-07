Brasil vence seleção do mundo em amistoso de futebol de areia

A seleção brasileira de futebol de areia derrotou, de virada, a seleção do mundo por 6 a 2, em partida amistosa realizada na praia da Enseada, no Guarujá (SP). Este foi o sexto confronto entre as equipes, todos eles realizados no País, e o Brasil segue invicto, com seis vitórias.

A seleção brasileira chegou a levar um susto no início do duelo, quando o português Madjer, em cobrança de pênalti, colocou a equipe intitulada seleção do mundo em vantagem. Mas o Brasil conseguiu o empate ainda no primeiro período, com gol de Anderson. E a virada veio no segundo tempo, com gol de Betinho.

Em vantagem, o Brasil massacrou e chegou a abrir 6 a 1 no terceiro período, com dois gols de Benjamin e de Bruno Malias. No final, o goleiro russo russo Bukhlitskiy diminuiu para a seleção do mundo, mas não impediu a goleada brasileira por 6 a 2.