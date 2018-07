Brasil vence último amistoso antes da estreia no Mundial Sub-20

O placar foi o mesmo do amistoso anterior, diante da seleção de Portugal. E o único gol da partida desta quarta foi marcado no primeiro tempo, pelo lateral palmeirense João Pedro, que finalizou após jogada com Gabriel Jesus, seu companheiro de clube, para definir o triunfo por 1 a 0.

Em relação ao amistoso anterior, o técnico Rogério Micale fez três alterações no time que começou jogando, com as entradas do goleiro Marcos, do volante Jajá e do atacante Judivan nas vagas de Georgemy, Danilo e Jean Carlos.

Mais uma vez, porém, Micale aproveitou o amistoso para fazer vários testes na seleção, que atuou com a seguinte formação: Marcos (Jean), João Pedro (Rodrigo), Marlon (Iago), Lucão (Léo Pereira) e Jorginho (Caju); Jaja, Alef e Andreas Pereira (Boschilia); Gabriel Jesus (Jean Carlos), Judivan e Marcos Guilherme (Malcom).

"Fiquei muito feliz com o que apresentamos aqui na Austrália, principalmente com relação à postura dos jogadores nos amistosos, treinamentos e também na relação com o povo australiano e os brasileiros que moram no país", disse Micale, que garantiu ter ficado satisfeito com o rendimento da equipe nos dois amistosos.

"Foram duas partidas de alto nível e que nos dão um bom termômetro para o Mundial. Criamos muitas situações de gol, poderíamos ter conseguido placares mais elásticos, e fomos exigidos na defesa, o que é ótimo como preparação", completou o treinador da seleção brasileira Sub-20.

Após dez dias de preparação na Austrália, a seleção segue agora para a Nova Zelândia, palco do Mundial Sub-20. No Grupo E do torneio, o Brasil vai estrear no próximo domingo, às 22 horas (de Brasília), diante da Nigéria.