Brasil voltará ao palco do tetra na estreia da Copa América Centenário

Sem conhecer seu adversário, a seleção brasileira sabe que fará sua estreia em 4 de junho, sábado, no Rose Bowl, estádio no qual conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo em 1994, vencendo a Itália nos pênaltis. Também nesta arena, localizada na cidade de Pasadena, nos arredores de Los Angeles, o Brasil foi prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, perdendo da França, e bronze no Mundial Feminino de 1999, superando a Noruega nos pênaltis.

O Rose Bowl é um dos principais estádios dos Estados Unidos, tendo recebido cinco vezes o Super Bowl, a final do futebol americano. A última delas, entretanto, data de 1993 porque, desde 1995, Los Angeles não tem times na NFL. Desde então, o estádio para mais de 90 mil espectadores não é utilizado por clubes profissionais, recebendo partidas do time da UCLA (Universidade da Califórnia) no futebol americano universitário.

A segunda partida do Brasil na Copa América Centenário será em 8 de junho, quarta-feira, em Orlando. "Junho será um mês histórico para o futebol na região da Flórida Central, com o início da Copa América e, mais especificamente, a presença da seleção brasileira em Orlando", disse o prefeito da cidade, Buddy Dyer.

O clube da cidade, que usa o Orlando Citrus Bowl, é o Orlando City, de propriedade do brasileiro Flávio Augusto da Silva. O time estreou na Major League Soccer este ano e conta com Kaká no seu elenco. A arena pode receber cerca de 60 mil torcedores e foi usado na Copa de 1994 e na Olimpíada de Atlanta, em 1996.

A última partida do Brasil na primeira fase será no dia 12 de junho, domingo, no Gillette Stadium, em Foxborough, nos arredores de Boston. A seleção brasileira está acostumada a jogar lá, tendo enfrentado os EUA em setembro neste estádio, utilizado pelo New England Patriots na NFL e pelo New England Revolution na MLS.

Donos da casa, os EUA estão no Grupo A da Copa América e jogarão em Santa Clara, Chicago e Filadélfia. O México, no Grupo C, passa por Phoenix, Los Angeles e Houston. Já a Argentina, no Grupo D, atua em San Francisco, Chicago e Seattle. Cada time terá três dias de descanso entre um jogo e outro, com a primeira fase começando em 3 de junho, com o Grupo A, e terminando em 14 de junho, com o Grupo D. Serão apenas dois jogos por dia.