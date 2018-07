Brasil x Adversários Fracos: relembre amistosos fáceis da seleção

SÃO PAULO - O amistoso desta quinta-feira entre Brasil e Iraque é mais uma das partidas entre a seleção mais vitoriosa do futebol contra oponentes fracos e de pouca expressão, tendência que se acentuou nos últimos 20 anos. Em Malmo, na Suécia, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes enfrenta a 80ª colocada no ranking da Fifa e que participou apenas uma vez da Copa do Mundo, em 1986.

Para relembrar confrontos com adversários frágeis, o estadão.com.br recapitula histórias de algumas partidas contra combinados regionais, jogo em campo cheio de lama e até um amistoso desprensioso que marcou a história do maior artilheiro das Copas do Mundo.

I) Testes pré-Copa

Antes dos Mundiais a seleção procura jogos mais fáceis para dar ritmo de jogo e ganhar moral com goleadas. Em 2010 a equipe de Dunga viajou até Zimbábue e Tanzânia. Em 2006 o oponente foi o Combinado de Lucerna, um time semi-profissional da Suíça. Antes do penta, em 2002, a Malásia foi a vítima e em 1998, foi a vez de Andorra, um país pequeno localizado entre Espanha e França. Mas antes da Copa de 1990 um episódio marcante previu o desastre que viria no Mundial da Itália. A seleção do técnico Sebastião Lazaroni perdeu por 1 a 0 para o Combinado da Úmbria, da Itália.

3 a 0 no Zimbábue, Harare, 02/06/2010

5 a 1 na Tanzânia, Dar-es-Salaam, 07/06/2010

8 a 0 no Combinado de Lucerna, Basileia, 30/05/2006

4 a 0 Malásia, Kuala Lumpur, 25/05/2002

3 a 0 em Andorra, Paris, 03/06/1998

4 a 0 em El Salvador, Fresno (EUA), 12/06/1994

0 a 1 com o Combinado da Úmbria, Terni (Itália), 28/05/1990

II) Excursões pela Ásia

No continente asiático a seleção brasileira costuma atrair um bom público e aplicar goleadas. Do outro lado do mundo foi conquistada a Copa do Mundo de 2002, além de vitórias folgadas contra adversários inexpressivos.

2 a 0 em Omã, Mascate, 17/11/2009

8 a 0 nos Emirados Árabes, Abu Dabi, 12/11/2005

7 a 1 em Hong Kong, Hong Kong, 09/02/2005

7 a 0 na Tailândia, Bangcoc, 23/02/2000

III) Passeios pelo território nacional

O Brasil jogar diante da própria torcida por si só já é um episódio raro e digno de festa. Para garantir a alegria do público, nada melhor do que marcar jogos contra ninguém capaz de estragar o alto-astral, como feito no último mês de setembro, no Recife. O público pernambucano acompanhou o passeio por 8 a 0 sobre a frágil seleção da China. Depois da eliminação decepcionante para a Honduras na Copa América de 2001, o primeiro amistoso foi contra o fraco Panamá, vencido sem dificuldades por 5 a 0. Também vale lembrar os 3 a 0 sobre a Guatemala, em 2005, que marcou a despedida de Romário com a camisa amarelinha. Esse mesmo placar, inclusive, foi a estreia de Ronaldo como titular da seleção. Em 1994 ele formou dupla com Viola na vitória sobre a Islândia e ali os dois garantiram vaga no Mundial dos Estados Unidos.

8 a 0 na China, Recife, 11/09/2012

3 a 0 na Guatemala, São Paulo, 27/04/2005

6 a 1 na Islândia, Cuiabá, 07/03/2002

5 a 0 no Panamá, Curitiba, 09/08/2001

3 a 0 na Letônia, Curitiba, 26/06/1999

3 a 1 na Lituânia, Teresina, 16/10/1996

5 a 0 na Eslováquia, Fortaleza, 22/02/1995

3 a 0 na Islândia, Florianópolis, 04/05/1994

IV) Colocando países no mapa

Acompanhar a seleção também pode ser uma aula de geografia. Em novembro de 2011 o torcedor acompanhou um dos capítulos mais inusitados de história do Brasil no amistoso com o Gabão, costa oeste da África. Na capital Libreville os jogadores sofreram com a lama e os apagões de um estádio recém-inaugurado e ainda sem estrutura para receber partidas. Em 2009, ainda sob o comando de Dunga, o Brasil viajou até a Estônia, no norte da Europa. Mas talvez a viagem mais inesquecível tenha sido para Oslo, a capital da Noruega, em 1997. A equipe do treinador Zagallo levou um passeio dos donos da casa e a derrota por 4 a 2 ainda não foi devolvida, já que o adversário jamais foi vencido pela seleção brasileira.

2 a 0 no Gabão, Libreville, 10/11/2011

2 a 4 com a Noruega, Oslo, 30/05/1997

1 a 0 na Estônia, Tallinn, 12/08/2009