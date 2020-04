Brasil x Alemanha: o que mudou nas seleções após 18 anos da final da Copa

Brasil e Alemanha será a principal atração esportiva na TV Globo no domingo de Páscoa e fará muitos torcedores lembrarem com saudades de uma seleção brasileira que encantava. O jogo que decidiu a Copa do Mundo de 2002 será transmitido a partir das 16h, o horário tradicional do futebol ao vivo na emissora. Saudosismo à parte, o fato é que 18 anos depois, muita coisa mudou nas duas seleções.

Falar em Brasil x Alemanha é dividir sentimentos. Há muitos que lembram com saudade da partida que poderá ser assistida novamente no domingo e de Ronaldo superando Oliver Kahn. Mas é impossível não lembrar também de 2014 e do histórico 7 x 1, algo que ajuda a mostrar o que aconteceu com as duas seleções neste período. Muitos dos telespectadores que vão assistir ao jogo no domingo não viram a partida de 2002, por serem muito jovens, e a principal lembrança do confronto é o que aconteceu há seis anos.

Todos os jogadores da decisão que aconteceu em Yokohama já aposentaram e a maioria segue no futebol, como dirigente ou treinador. Junto com a história deles no gramado, ficou o momento das duas seleções. Entenda o que aconteceu com Brasil e Alemanha nos últimos 18 anos e saiba por onde andam os atletas daquela decisão.

Seleção brasileira

Quem imaginou que 2002 daria início a uma fase de ouro do futebol brasileiro se enganou. Quatro anos depois, a seleção comandada por Carlos Alberto Parreira era um timaço no papel. Só no papel. A equipe que tinha, entre outros, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo foi uma decepção. Nas quartas de final, caiu diante da França de Zidane e Henry.

A Copa de 2010 também não deixou muitas saudades e a de 2014, então, nem se fala. A expectativa de ver o Brasil jogando em casa, se tornou um pesadelo com a histórica e vexatória derrota para a Alemanha, que acabou ficando com o título. Quatro anos depois, mais uma vez o Brasil deixa o Mundial pela porta dos fundos, após uma derrota para a Bélgica.

Nesses 18 anos, sem dúvida o grande nome do futebol brasileiro foi Neymar. O atacante tinha apenas 10 anos em 2002 e conseguiu ver o que Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e companhia fizeram diante dos alemães e tentou fazer igual. Não deu. Seu auge na seleção foi a conquista da medalha de ouro na Olimpíada do Rio. Na Copa, sofreu uma lesão em 2014 e não conseguiu fazer o que dele se esperava em 2018.

O Brasil tem apenas três títulos de Copa América neste período - 2004, 2007 e 2019 e uma inédita medalha de uro na Olimpíada de 2016, no Rio. E em momento algum, o futebol brasileiro voltou a ser reverenciado e citado como exemplo do que deve ser feito.

Seleção alemã