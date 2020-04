Brasil x Alemanha: saiba onde assistir à final da Copa do Mundo de 2002

Sem jogos ao vivo, em razão do coronavírus, o jeito é apostar em jogos históricos para quem é apaixonado por futebol. Alemanha x Brasil (ordem das seleções seguida pela Fifa), decisão da Copa do Mundo de 2002, em Yokohama, no Japão, é um desses duelos marcantes e será a principal atração esportiva da TV Globo neste domingo de Páscoa, às 16h. Será a primeira vez, em 18 anos, que a emissora irá transmitir a decisão na íntegra.

Antes da bola rola, haverá um pré-jogo inédito de 15 minutos, com a participação de Cléber Machado, Galvão Bueno, Casagrande e personagens que marcaram a conquista do pentacampeonato mundial. Depois do jogo, que terminou com a vitória brasileira por 2 a 0, a emissora ainda vai mostrar parte da festa e a histórica chegada dos jogadores ao Brasil.

A partida é histórica por sera primeira vez que duas das maiores tradições do futebol mundial se enfrentavam em uma final de Copa. Além disso, o time comandado por Luiz Felipe Scolari fazia um bom Mundial, com 100% de aproveitamento em seis jogos e tendo craques como Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Ronaldo, inclusive, se recuperou de uma grave lesão no joelho direito pouco tempo antes do Mundial.