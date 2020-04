Brasil x Alemanha: veja por onde andam os jogadores da final de 2002

Há 18 anos, Brasil e Alemanha fizeram a final da Copa do Mundo de 2002, que foi disputada no Japão e na Coreia do Sul. Os comandados de Luiz Felipe Scolari venceram a partida por 2 a 0 e conquistaram o pentacampeonato mundial. Quase 20 anos depois, muita coisa mudou nas duas seleções e também para os jogadores que fizeram parte daquele histórico jogo.

Todos os atletas da decisão que ocorreu em Yokohama aposentaram. O Estado destaca o que cada um tem feito no momento. A maioria, segue no futebol.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Marcos – aposentado – 46 anos - presidente da marca de cervejas artesanais: “Cerveja 12”.

Lucio – aposentado - 41 anos - anunciou aposentadoria em janeiro de 2020, após defender a camisa do Brasiliense.

Edmílson – aposentado - 43 anos - Atualmente é "Embaixador Mundial das escolas do FC Barcelona", embaixador da Fundação Barcelona e atleta do FCB Legends; Atua como palestrante motivacional; Intermediário e Gestor de Carreira de jogadores no Brasil e no exterior. Presidente do FC SKY Brasil.

Roque Júnior – aposentado – 43 anos - diretor de futebol da Ferroviária

Cafu – aposentado – 49 anos - embaixador da FIFA e da UEFA, recentemente teve que encerrar as ações de ONG Fundação Cafu.

Gilberto Silva – aposentado – 43 anos - consultor de futebol, Uefa MIP, diretor de futebol do Painathinaikos.

Kléberson – aposentado - 40 anos - Faz o curso FIFA USSF Licença A Sênior para treinador de futebol nos Estados Unidos.

Roberto Carlos – aposentado – 46 anos - gestor de marketing Real Madrid

Ronaldinho Gaúcho – aposentado – 40 anos - Embaixador do turismo no Brasil, preso no Paraguai por portar e utilizar passaporte e documento de identidade falsos.

Rivaldo – aposentado – 47 anos - integrante da equipe de lendas do Barcelona e treinador do Chabab Mohammedia, do Marrocos.

Ronaldo Fenômeno – aposentado – 43 anos - empresário e presidente do Real Valladolid, da Espanha.

Juninho Paulista – aposentado – 47 anos - Coordenador da seleção brasileira.

Denílson – aposentado - 42 anos - comentarista e apresentador do Jogo Aberto, da Bandeirantes.

SELEÇÃO ALEMÃ