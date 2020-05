Brasil x Alemanha: veja por onde andam os jogadores que protagonizaram o 7 a 1 

Há quase seis anos, Brasil e Alemanha se enfrentaram pelas semifinais da Copa do Mundo de 2014, realizada no "país do futebol", o Brasil. Em Belo Horizonte, no Mineirão, sob os comandos de Luís Felipe Scolari, o Felipão, a seleção brasileira levou a maior goleada de sua história recente. Ao longo dos intermináveis 90 minutos, o goleiro da amarelinha Júlio César foi vazado sete vezes, enquanto Neuer, da Alemanha, viu sua rede balançar apenas uma.

O eterno 7 a 1, que levou a Alemanha para a final da competição - e que, posteriormente, levantou a taça Jules Rimet daquela edição - será transmitido, de novo, no próximo domingo (31), na faixa especial da SporTV. Sendo assim, o Estadão destaca por onde andam os jogadores daquele histórico confronto, que persegue e perseguirá, por muito tempo, ambas as seleções, sempre que se enfrentarem dentro das quatro linhas.

Brasil

Goleiro

Júlio Cesar –aposentado – 40 anos – Comentarista da DAZN.

Defensores

Maicon – em atividade – 38 anos – Está sem clube desde o final de 2019, ano em que defendeu a camisa do Criciúma.

David Luís - em atividade - 33 anos - Joga no Arsenal, da Inglaterra, com contrato válido até junho de 2021.

Dante – em atividade – 36 anos - Joga no Nice, da França, com contrato válido até junho de 2021.

Marcelo – em atividade – 32 anos – Joga no Real Madrid, da Espanha, com contrato válido até junho de 2022.

Volantes

Luiz Gustavo – em atividade – 32 anos – Joga no Fenerbahce, da Turquia, com contrato válido até junho de 2023.

Fernandinho – em atividade – 35 anos – Joga no Manchester City, da Inglaterra, com contrato válido até junho de 2021.

Paulinho - em atividade - 31 anos – Joga no Guangzhou Evergrande, da China, com contrato válido até dezembro de 2023.

Meias

Bernard – em atividade – 27 anos - Joga no Everton, da Inglaterra, com contrato válido até junho de 2022.

Oscar – em atividade – 28 anos - Joga no SH SIPG, da China, com contrato válido até novembro de 2024.

Hulk – em atividade – 33 anos - Joga no SH SIPG, da China, com contrato válido até dezembro de 2020.

Ramires – em atividade – 33 anos - Joga no Palmeiras, com contrato válido até junho de 2023.

Atacantes

Fred – em atividade– 36 anos – Joga no Cruzeiro, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2019, com contrato válido até dezembro de 2020.

William – em atividade – 31 anos - Joga no Chelsea, da Inglaterra, com contrato válido até junho de 2020.

Alemanha

Goleiro

Neuer – em atividade – 34 anos – Joga no Bayern de Munique, da Alemanha, com contrato válido até junho de 2023.

Defensores

Lahm – aposentado – 36 anos – Capitão honorário da Federação Alemã de Futebol

Boateng – em atividade – 31 anos - Joga no Bayern de Munique, da Alemanha, com contrato válido até junho de 2021.

Hummels – em atividade – 31 anos – Joga no Borussia Dortmund, da Alemanha, com contrato válido até junho de 2022.

Mertesacker – aposentado – 35 anos – Treinador adjunto do Arsenal, da Inglaterra.

Howedes – em atividade – 32 anos – Joga no Lokomotiv Moscou, da Rússia, com contrato válido até junho de 2021.

Volantes

Schweinsteiger – aposentado – 35 anos – Comentarista esportivo da ARD Sportschau, da Alemanhã.

Khedira – em atividade – 33 anos – Joga na Juventus, da Itália, com contrato válido até junho de 2021.

Draxler – em atividade - 26 anos – Joga no Paris Saint-Germain, da França, com contrato válido até junho de 2021.

Meias

Muller – em atividade – 30 anos – Joga no Bayern de Munique, da Alemanha, com contrato válido até junho de 2023.

Kroos – em atividade – 30 anos - Joga no Real Madrid, da Espanha, com contrato válido até junho de 2023.

Ozil – em atividade – 31 anos - Joga no Arsenal, da Inglaterra, com contrato válido até junho de 2021.

Atacantes

Klose – aposentado – 41 anos – Treinador da equipe sub-17 do Bayern de Munique

Schurrle – em atividade – 29 anos – Joga no Spartak Moscou, da Rússia, com contrato válido até junho de 2020.