Brasil e Angola se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Goiânia, pela terceira rodada do Grupo A do Mundial Sub-17. O confronto será transmitido ao vivo pelo SporTV.

As duas seleções venceram os dois primeiros jogos, já se garantiram nas oitavas de final e vão decidir quem avançará em primeiro lugar do grupo. O Brasil está na frente porque tem quatro gols a mais de saldo.

Os dois primeiros jogos do Brasil no Mundial Sub-17:

29/10 - Brasil 3 x 0 Nova Zelândia

26/10 - Brasil 4 x 1 Canadá

Os dois primeiros jogos de Angola no Mundial Sub-17: