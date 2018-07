Brasil x Argentina deve ter público de 100 mil torcedores em Melbourne

O amistoso com a Argentina deve ter um dos maiores públicos de jogos da seleção brasileira nos últimos anos. Para o duelo desta sexta-feira, são esperados 100 mil torcedores, de acordo com os organizadores da partida, que será disputado no Melbourne Cricket Ground, na cidade australiana.

O estádio tem capacidade para receber 110 mil torcedores, entre arquibancadas e camarotes. E, segundo a organização do amistoso, 99 mil ingressos já foram vendidos até a noite desta quinta-feira (no horário local). A partida está marcada para as 7h05 desta sexta, pelo horário de Brasília.

Construído inicialmente para receber jogos de rúgbi, como diz o próprio nome, o Melbourne Cricket Ground já sediou eventos de duas edições dos Jogos Olímpicos: Melbourne-1956 e Sydney-2000. O futebol desta Olimpíada foi todo disputado na cidade de Melbourne.

O grande estádio vai receber também o amistoso entre a seleção brasileira e a anfitriã Austrália na próxima terça-feira, no mesmo horário.