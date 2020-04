Brasil x Argentina: escalação e horário da final da Copa das Confederações de 2005

Após o sucesso da reprise da final da Copa do Mundo de 2002 entre Brasil x Alemanha, a TV Globo aposta agora em uma decisão com vitória do Brasil no horário em que normalmente estaria sendo exibido algum jogo ao vivo. Neste domingo, a emissora vai reprisar a decisão da Copa das Confederações de 2005, entre Brasil x Argentina, em que o time comandado por Carlos Alberto Parreira goleou os rivais por 4 a 1.

LEIA TAMBÉM > Veja por onde andam os jogadores da final Brasil x Argentina da Copa das Confederações de 2005

Foi a primeira vez que Brasil x Argentina decidiu um título entre os profissionais e o que se viu foi um show do time de Parreira, em partida disputada na cidade de Frankfurt, Alemanha. A partida foi escolhida pelos internautas, que tinham também como opção a transmissão de Brasil 3 x 0 Espanha (Copa das Confederações de 2013) e Brasil 1 (5) x 1 (4) Alemanha (Olímpiada de 2016).

Horário da reprise

A decisão da Copa das Confederações entre Brasil x Argentina vai passar na TV Globo às 16h deste domingo.

Brasil x Argentina: escalação

Brasil: Dida; Cicinho (Maicon), Lúcio, Roque Júnior e Gilberto; Émerson, Zé Roberto, Kaká (Renato) e Ronaldinho Gaúcho; Robinho (Juninho Pernambucano) e Adriano. Treinador: Carlos Alberto Gomes Parreira.

Argentina: Lux; Coloccini, Placente, Heinze e Zanetti; Cambiasso (Aimar, aos 56), Bernardi, Riquelme, Sorín; Delgado (Galletti, aos 81) e Figueroa (Tevez, aos 72). Treinador: José Nestor Peckerman.

Gols de Brasil 4 x 1 Argentina

Gols do Brasil: Adriano, aos 10min e Kaká aos 14min do primeiro tempo; Ronaldinho Gaúcho, 1min do segundo tempo e Adriano, aos 17min do segundo tempo

Gols da Argentina: Aimar, aos 20min do segundo tempo

Campanha do Brasil na Copa das Confederações de 2005