Brasil x Argentina: horário e onde assistir ao Superclássico

Brasil x Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 15h, pelo Superclássico, em Jeddah, na Arábia Saudita. A seleção brasileira contará com Neymar, sua principal estrela, mas os argentinos não terão Messi, que não foi nem convocado para a partida.

Brasil x Argentina terá exibição da TV Globo e da Sportv, além da cobertura em tempo real do Estado. Desde sua queda nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Argentina passa por grandes mudanças e tem conseguido bons resultados, mas diante de seleção mais fracas. Venceu a Guatemala (3 a 0) e o Iraque (4 a 0) e empatou sem gols com a Colômbia.

A seleção brasileira também vem de bons resultados diante de seleções fracas. Os comandados de Tite derrotaram Estados Unidos (2 a 0), El Salvador (5 a 0) e Arábia Saudita (2 a 0).

A Argentina deve ir a campo com Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella e Tagliafico; Paredes, Battaglia e Lo Celso; Dybala, Icardi e Correa (Martínez)

O Brasil deve jogar com Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro; Arthur, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.