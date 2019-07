Brasil x Argentina: transmissão e horário do jogo pela Copa América

Um dos clássicos de maior rivalidade no mundo, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa América. A outra semifinal será entre Chile x Peru.

Onde assistir Brasil x Argentina ao vivo?

Brasil x Argentina terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e TV Globo (para todo o Brasil). O Estado também fará tempo real da partida que decidirá o primeiro finalista da competição.

Na história, o Brasil leva vantagem no confronto direto contra os argentinos. Mas nesta terça-feira, o time comandado por Tite chega sem sua principal estrela, Neymar, enquanto a Argentina aposta no fora de série Messi, que embora seja um grande jogador, não tem um retrospecto positivo contra a seleção brasileira. O clássico ficaria ainda mais empolgante se os dois estivessem em campo.

Mesmo sem Neymar, Brasil x Argentina promete ser um clássico cheio de emoção. Nas quartas de final, a seleção comandada por Tite passou pelo Paraguai por 4 a 3 nos pênaltis, após empatar em 0 a 0 no tempo normal, na Arena do Grêmio. Já a Argentina derrotou a Venezuela por 2 a 0, no Maracanã.

Na fase de grupos, o Brasil passou como líder do Grupo A, com sete pontos. Seguido por Venezuela (5), Peru (4) e Bolívia. Já a Argentina ficou em segundo no Grupo B, com quatro pontos. A Colômbia ficou na liderança, com nove, seguida pelo Paraguai (2) e Catar (1).

Campanha do Brasil na Copa América

14/6 - Brasil 3 x 0 Bolívia (Morumbi)

18/6 - Brasil 0 x 0 Venezuela (Fonte Nova)

22/6 Brasil 5 x 0 Peru (Arena Corinthians)

27/6 Brasil 0 (4) x 0 (3) Paraguai (Arena do Grêmio)

Campanha da Argentina na Copa América

15/6 Argentina 0 x 2 Colômbia (Arena Fonte Nova)

19/6 Argentina 1 x 1 Paraguai (Mineirão)

23/6 Catar 0 x 2 Argentina (Arena do Grêmio)

28/6 Venezuela 0 x 2 Argentina (Maracanã)