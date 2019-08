Brasil x Argentina: como assistir ao amistoso da seleção feminina

De volta aos gramados pela primeira vez após a participação na Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina enfrenta a Argentina nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Torneio Uber Internacional, uma competição amistosa.

Brasil x Argentina terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também irá exibir o confronto em seu site e aplicativo. Antes do clássico entre brasileiras e argentinas, a Costa Rica enfrenta o Chile também no Pacaembu, em dia de rodada dupla.

O torneio será disputado em jogo único, em que os dois vencedores dos jogos se enfrentam na decisão do torneio, que acontecerá no domingo, às 13h, também no Pacaembu. A partida desta quinta-feira tem como principal atração a estreia da técnica Pia Sundhage, que assumiu o lugar de Vadão, após a Copa do Mundo.

A má notícia é que a seleção não terá suas duas principais jogadores. As atacantes Cristiane e Marta se recuperam de dores na coxa e não vão para o jogo. Por outro lado, a base do time convocado é o mesmo que disputou o último Mundial, em que o Brasil caiu nas oitavas de final para a França.

LISTA DE CONVOCADAS

Goleiras: Aline - UD Granadilla Tenerife (Espanha) / Bárbara - Avaí/Kindermann (Brasil)

Defensoras: Letícia Santos - FFC Frankfurt (Alemanha) / Fabiana - Internacional (Brasil) / Joyce - UD Granadilla Tenerife (Espanha) / Tamires -Corinthians (Brasil) / Kathellen - FC Bordeaux (França) / Mônica - Sem clube / Erika - Corinthians (Brasil) / Bruna Benites - Internacional (Brasil)

Meio-campistas: Aline Milene - Ferroviária (Brasil) / Luana - KSPO Women Football Team (Coreia do Sul) / Formiga - Paris St Germain (França) / Yaya - São Paulo (Brasil)

Atacantes: Andressa Alves - Roma (Itália) / Geyse - Benfica (Portugal) / Millene - Corinthians (Brasil) / Debinha - North Carolina Courage (EUA) / Chú - Changchun Dazhong (China) / Bia Zaneratto - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul) / Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha) / Raquel - Sporting (Portugal)