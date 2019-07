Brasil x Argentina: quem são os atletas pendurados e que podem perder a final

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, no Mineirão, de olho em uma vaga para a decisão da Copa América. Mas as duas tradicionais seleções podem chegar na decisão desfalcados, pois entrarão em campo com jogadores pendurados, que se receberem um cartão amarelo, ficarão fora da grande final, que acontecerá no domingo, ou da disputa pelo 3ºlugar, no sábado. Veja onde assistir Brasil x Argentina.

A seleção brasileira conta com três jogadores que foram advertidos contra o Paraguai. São os casos do lateral-esquerdo Filipe Luis, do volante Arthur e do atacante Roberto Firmino. O trio pode ser titular nesta terça-feira.

Já no lado da Argentina, estão ameaçados de desfalcarem o time na próxima rodada e, consequentemente, não jogar mais na Copa América, o meia Acuña e o atacante Lautaro Martínez.

Os cartões amarelos foram zerados entre a fase de grupos e as quartas de final da competição. Vale lembrar que a suspensão em caso de um segundo cartão amarelo valerá também para a decisão de 3º lugar, que acontece no sábado, entre os derrotados dos dois jogos da semifinal. Na quarta-feira, Chile e Peru fazem o outro jogo da semi.