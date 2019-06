Brasil reencontra Argentina no Mineirão três anos após vitória com atuação de gala

O estádio do Mineirão receberá na próxima terça-feira um dos grandes clássicos mundiais: Brasil e Argentina se enfrentarão às 21h30 pela semifinal da Copa América. Além da vaga para a decisão do torneio estará em jogo uma rivalidade centenária em que a seleção brasileira tem levado a melhor no histórico recente.

No total, foram 104 partidas disputadas, de acordo com a CBF, com 42 vitórias para a equipe brasileira, 37 para os argentinos, além de 25 empates. O Brasil marcou 163 gols e sofreu 160. A vantagem do País pentacampeão, no entanto, veio graças ao bom desempenho nos últimos anos. Nos cinco confrontos mais recentes, foram três vitórias da equipe nacional, um empate e apenas um triunfo argentino.

Os últimos dois confrontos aconteceram fora do continente. Em outubro do ano passado, na Arábia Saudita, o Brasil venceu a argentina por 1 a 0 no Superclássico das Américas. Em 2017, também em amistoso, os argentinos levaram a melhor e bateram o Brasil, na Austrália, pelo mesmo placar.

REENCONTRO NO MINEIRÃO

A última vez que se enfrentaram na América do Sul a partida aconteceu justamente no estádio do Mineirão, em 2016, e teve grande apresentação da seleção brasileira com vitória por 3 a 0 pelas eliminatórias sul-americanas para Copa de 2018.

A seleção já comandada por Tite abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Philippe Coutinho e Neymar. O camisa 10, que está fora da Copa América por lesão, teve grande atuação aberto pela esquerda. Paulinho sacramentou a vitória no início da etapa final.O resultado serviu tirar um pouco a fama de estádio maldito por causa da derrota para a Alemanha por 7 a 1 na Copa de 2014.

NA COPA AMÉRICA

Pela Copa América não há um clássico desses desde a decisão do torneio em 2007, quando o Brasil venceu o time do então estreante Messi por 3 a 0 e levantou a taça. A seleção brasileira também superou o adversário na final de 2004, nos pênaltis. No entanto, ao analisar o histórico do confronto no torneio, os argentinos levam ampla vantagem.

A Argentina tem 14 títulos contra oito do Brasil. Além disso, em 32 clássicos entre as seleções, os argentinos venceram 15, houve oito empates e a equipe brasileira conquistou somente nove vitórias.