Brasil x Bolívia: onde assistir ao jogo de estreia da seleção na Copa América

Brasil e Bolívia abrem a Copa América nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi. O duelo é válido pelo Grupo A do torneio continental, que vai até o dia 7 de julho.

Brasil x Bolívia: transmissão

Brasil x Bolívia terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e TV Globo (para todo o Brasil). Também é possível assistir online pelo site e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real da partida.

A seleção brasileira não perde um jogo desde a Copa do Mundo no ano passado. De lá para cá, foram quatro jogos, sendo três vitórias e um empate. No último domingo, os comandados de Tite golearam Honduras por 7 a 0.

Já a Bolívia fez quatro jogos neste ano e ainda não venceu. Foram três derrotas e um empate. O último jogo foi uma derrota por 2 a 0 para a França. As duas seleções estão no Grupo A, que conta ainda com Peru e Venezuela, que jogam no sábado, às 16h (horário de Brasília).