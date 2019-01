Brasil x Bolívia: onde assistir a partida pelo Sul-Americano Sub-20

Brasil e Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira, às 18h10 (horário de Brasília), em Rancagua, pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Brasil x Bolívia terá transmissão do canal SporTV.

Nesta última rodada, o Brasil chega em terceiro no grupo A, com quatro pontos. A Venezuela lidera com nove e já está classificada. Chile, Brasil e Colômbia, respectivamente, aparecem com quatro pontos e a Bolívia tem apenas um. Ainda nesta sexta-feira, o Chile enfrenta a Colômbia, à 20h30 (horário de Brasília).

A seleção brasileira precisa da vitória para não depender de outros resultados e assegurar a classificação. Avançam de fase os três primeiros colocados de cada grupo.

A campanha do time comandado por Carlos Amadeu é bastante irregular. O time estreou com empate por 0 a 0 diante da Colômbia, depois derrotou a Venezuela por 2 a 1, mas perdeu por 1 a 0 para o Chile, na quarta-feira passada.

A Bolívia tem remotas possibilidades de classificação. Precisa vencer o Brasil e torcer para que Chile x Colômbia tenha um vencedor. Mesmo assim, ainda terá que superar o saldo de gols. Atualmente, Chile, Brasil e Colômbia estão com zero e Bolívia tem -2.