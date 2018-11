Brasil x Camarões: onde assistir ao vivo, horário e escalações do último amistoso do ano

Brasil e Camarões se enfrentam nesta terça-feira, às 17h30, no estádio Milton Keynes, na Inglaterra, no último amistoso da seleção brasileira na temporada, que se prepara visando a disputa da Copa América do ano que vem, que será disputada no Brasil.

Brasil x Camarões terá a transmissão da TV Globo e do Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado. O time de Tite vem de uma sequência de resultados positivos após a Copa do Mundo. Venceu Estados Unidos (2 a 0), El Salvador (5 a 0), Arábia Saudita (2 a 0), Argentina (1 a 0) e Uruguai (1 a 0).

Quanto a seleção de Camarões, a equipe não faz uma boa campanha nas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Na sexta-feira, perdeu para o Marrocos por 2 a 0, resultado que deixa a equipe na terceira posição do grupo B. A Nigéria lidera o grupo com 13 pontos, seguida pela Zâmbia, com oito, Camarões tem sete e a Argélia é a lanterna, com quatro pontos.

Escalação do Brasil

Brasil vai a campo com: Ederson; Danilo (Fabinho), Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Walace, Arthur e Allan (Rafinha); Neymar, Firmino e Richarlison (Willian).