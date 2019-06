Brasil x Catar: onde assistir ao vivo ao amistoso da seleção brasileira

Prestes a começarem a disputa da Copa América, Brasil e Catar se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em amistoso preparatório. A partida será no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será o primeiro encontro da história entre as duas seleções.

Transmissão de Brasil x Catar

O jogo Brasil x Catar terá transmissão ao vivo pela Globo, pelo SporTV e também acompanhamento em tempo real pelo Estado.

Escalações de Brasil x Catar

Brasil: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus.

Catar: Al Sheeb; Correia, Al-Rawi, Salman e Hassan; Madibo, Hatem, Khoukhi e Al-Haydos; Afif e Ali.

Depois deste amistoso, a seleção brasileira terá ainda um outro teste antes da estreia na Copa América, ao enfrentar Honduras no próximo domingo, no Beira-Rio.

O Brasil faz o primeiro teste para a Copa América envolvido na polêmica com Neymar. O atacante do Paris Saint-Germain é acusado de estupro e tenta resolver problemas com a Justiça enquanto se prepara para o torneio. A pouco dias da estreia contra a Bolívia, o elenco ainda não conta com o goleiro Alisson e o atacante Firmino, que ganharam a Liga dos Campeões pelo Liverpool e se apresentaram ao técnico Tite apenas nesta semana.

Convidado para a Copa América, o Catar usa o torneio para ganhar experiência no projeto para ser sede da próxima Copa do Mundo. A equipe ganhou a última Copa da Ásia, no começo deste ano, e aposta em uma geração jovem. Ao contrário de anos anteriores, desta vez a seleção é formada na maioria por atletas nascidos no próprio país. Apenas quatro dos 23 convocados são naturalizados.