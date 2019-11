Brasil x Chile: como acompanhar ao jogo na TV

Com 100% de aproveitamento e tendo a melhor campanha até aqui no Mundial Sub-17, o Brasil volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Chile pelas oitavas de final da competição. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília) e acontecerá no estádio Bezerrão, em Gama, no Distrito Federal.

Assistir Brasil x Chile ao vivo na TV

O clássico sul-americano vai ser transmitido pelo canal SporTV 2 para todo o Brasil.

Assistir Brasil x Chile ao vivo online

O torcedor também pode assistir online pelo site e aplicativo do canal SporTV.

Informações das seleções

O classificado do confronto entre Brasil x Chile vai enfrentar o ganhador de Equador x Itália, que jogam na quinta-feira. O Brasil se classificou como líder do Grupo A com três vitórias, nove gols marcados e apenas um sofrido. A seleção brasileira fez 4 a 1 no Canadá, 3 x 0 na Nova Zelândia e 2 x 0 em Angola.

O Chile passou como terceiro do Grupo C, com três pontos. A seleção chilena estreou perdendo por 2 a 0 para a França, depois derrotou o Haiti por 4 a 2 e perdeu da Coreia do Sul por 2 a 1.