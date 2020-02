Brasil x Colômbia: onde assistir ao vivo ao Pré-Olímpico

Classificado como líder do Grupo B, o Brasil volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar a Colômbia, às 20h, no estádio Alfonso López, pelo Pré-Olímpico. O torcedor pode assistir a partida ao vivo pelo canal SporTV, que também irá fazer transmissão online em seu site.

Na sexta-feira, o Brasil sofreu para derrotar o Paraguai de virada, por 2 a 1. Jardine aproveitou que o time já estava classificado e poupou alguns titulares. Com isso, a equipe manteve o 100% de aproveitamento após quatro jogos.

Além de Brasil e Colômbia, também estão na fase final do pré-olímpico a Argentina e o Uruguai, que se enfrentam às 22h30 desta segunda-feira. Depois do jogo desta segunda, o Brasil enfrenta o Uruguai na quinta-feira e a Argentina no domingo.