Brasil x Colômbia: onde assistir e o horário do amistoso da seleção

Na primeira exibição após conquistar o título da Copa América, o Brasil enfrenta a Colômbia em amistoso, nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Brasil x Colômbia terá transmissão da Globo e do SporTV. O Estado também faz o tempo real da partida da seleção brasileira.

O jogo será o primeiro da equipe do técnico Tite depois da conquista da Copa América. A última vez que o Brasil entrou em campo foi na vitória diante da seleção peruana por 3 a 1, no Maracanã, na decisão do torneio continental.

Coincidentemente apenas um dos três jogadores que marcaram naquela final foram chamados para o amistoso. Trata-se de Richarlison, do Everton, da Inglaterra. Gabriel Jesus está suspenso e Everton Cebolinha não foi chamado para não desfalcar o Grêmio.

A novidade para o amistoso desta sexta-feira é o retorno de Neymar. O atacante ficou fora da Copa América por causa de contusão e, apesar de ainda não ter entrado em campo pelo Paris Saint-Germain nesta temporada, foi convocado por Tite.

A seleção deve entrar em campo com: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Coutinho; Richarlison, Neymar e Firmino.

Além da Colômbia na sexta-feira, o Brasil reencontra os peruanos na terça, no segundo amistoso da seleção nesta janela de data Fifa.