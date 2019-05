Brasil x Guatemala: onde assistir ao vivo ao jogo da seleção olímpica

A seleção olímpica do Brasil enfrenta a Guatemala se enfrentam neste domingo, às 14h (horário de Brasília), no Stade de Lattre de Tassigny, pelo jogo de estreia do Torneio de Toulon, na França.

Transmissão de Brasil x Guatemala

A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

O Brasil está no Grupo B, e além da Guatemala, estão no grupo a França e o Catar. A convocação da seleção foi cercada de polêmicas, pois alguns clubes não quiseram liberar seus jogadores.

Entre os jogadores que tinham sido convocados por André Jardine, mas não vão disputar o torneio estão o lateral Renan Lodi, do Athletico, o zagueiro Gabriel e o meia Thiago Maia, ambos do Lille, e o atacante Rodrygo, do Santos.