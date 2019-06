Brasil x Irlanda: onde assistir ao vivo ao jogo da seleção olímpica

A seleção brasileira enfrenta a Irlanda em disputa pela semifinal do torneio Maurice Revello, nesta quarta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), no Stade de Lattre de Tassigny, em Marselha, na França.

Brasil x Irlanda: transmissão

Brasil x Irlanda vai ter transmissão ao vivo da ESPN Brasil.

A seleção brasileira faz campanha impecável na competição, ao golear Guatemala (4 a 0), França (4 a 0) e Catar (5 a 0). O vencedor desta semifinal vai enfrentar na decisão do torneio o ganhador do confronto entre Japão e México, que se enfrentam às 15h, no mesmo local.

A Irlanda se classificou como primeira colocada do Grupo C, com sete pontos, seguido por México (7), China (3) e Bahrein (0). Na última rodada, os irlandeses venceram por 1 a 0 o Bahrein.