Brasil x Itália: final da Copa do Mundo de 1994 terá transmissão na TV nesta sexta-feira

Enquanto aguarda pelo retorno dos jogos ao vivo, as emissoras de TV tentam segurar os telespectadores com grandes eventos gravados. Nesta sexta-feira, o canal SporTV vai passar uma das decisões de Copa do Mundo mais lembradas pelos brasileiros. A emissora vai transmitir o confronto entre Brasil x Itália, decisão da Copa de 94, jogo que garantiu o tetracampeonato mundial para a seleção brasileira. A partida será exibida às 19h desta sexta. Saiba como sobre como foi a Copa de 94.

LEIA TAMBÉM > Conmebol pede à Fifa adiamento do início das Eliminatórias da Copa de 2022 para setembro

A transmissão terá narração e comentários inéditos. O jogo, que passará no programa "Faixa Especial" terá a narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Lédio Carmona e Pedrinho. Um fato curioso é que Luiz Carlos também havia narrado a partida há 26 anos. Na Globo, a decisão contou com a narração de Galvão Bueno e comentário de Pelé.

Antes da exibição do jogo, a SporTV fará, em seu perfil oficial no Instagram, um programa apresentado por Janaína Xavier e Gustavo Villani, a partir das 18h45, em que eles lembrarão de fatos marcantes da decisão.

A seleção brasileira de 1994 tinha como astro o atacante Romário e enfrentava a Itália na decisão com a pressão do Brasil não conquistar a Copa desde 1970. Além disso, quem vencesse o jogo seria o primeiro país a se sagrar tetracampeão mundial.