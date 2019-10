Brasil x Nigéria: onde assistir ao amistoso da seleção

Em mais uma oportunidade para o técnico Tite fazer testes, a seleção brasileira enfrenta a Nigéria neste domingo, às 9h (horário de Brasília), no estádio Nacional de Cingapura. Brasil x Nigéria terá transmissão pela TV Globo e pelo SporTV. O Estado também vai fazer tempo real.

Na quinta-feira, o Brasil ficou no empate em 2 a 2 com o Senegal, em jogo que também foi realizado no estádio Nacional de Cingapura. Já a Nigéria está focada na disputa do Campeonato Nações Africanas, onde irá enfrentar Togo, na próxima sexta-feira.

Últimos jogos do Brasil

10/10 Brasil 1 x 1 Senegal (Amistoso)

11/9 Brasil 0 x 1 Peru (Amistoso)

6/9 Brasil 2 x 2 Colômbia (Amistoso)

7/7 Brasil 3 x 1 Peru (Copa América-final)

2/7 Brasil 2 x 0 Argentina (Copa América - semifinal)

Últimos jogos da Nigéria

22/9 Togo 4 x 1 Nigéria (Campeonato das Nações Africanas)

10/9 Ucrânia 2 x 2 Nigéria (Amistoso)

17/7 Tunísia 0 x 1 Nigéria (Copa Africana de Nações - disputa pelo 3º lugar)

14/7 Argélia 2 x 1 Nigéria (Copa Africana de Nações - semifinal)

10/7 Nigéria 2 x 1 África do Sul (Copa Africana de Nações - quartas de final)