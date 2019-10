Brasil x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo ao jogo do Mundial Sub-17

A seleção brasileira encara a Nova Zelândia nesta terça-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Bezerrão, em Gama, no Distrito Federal, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo Sub-17.

A partida terá transmissão do Sportv, que também vai transmitir a partida em seu site e aplicativo. O Brasil vem de ótima estreia na competição com direito à goleada por 4 a 1 sobre o Canadá. A Nova Zelândia perdeu a primeira partida por 2 a 1 para Angola. Canadá e Angola duelam um pouco mais cedo, às 17h, também no Bezerrão.

A Copa do Mundo Sub-17 acontece de maneira inédita no País. Campeã em 1997, 1999 e 2003, a seleção brasileira está em busca do tetra para se aproximar da Nigéria, único país pentacampeão na categoria.

A Nigéria está no Grupo B e também joga nesta terça-feira. Depois de derrotar a Hungria por 4 a 2, enfrentará o Equador, às 17h, no estádio olímpico, em Goiânia. Pela mesma chave, se enfrentam Austrália e Hungria, às 20h, também no estádio Olímpico.