Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo a estreia da seleção em 2019

A seleção brasileira estreia na temporada neste sábado, quando enfrentará o Panamá, às 14h (horário de Brasília), no estádio do Dragão, casa do Porto, em Portugal. A equipe comandada por Tite fará seu primeiro jogo no ano e será uma boa oportunidade para o treinador fazer alguns testes.

Brasil x Panamá terá transmissão da TV Globo (para todo o Brasil) e do SporTV, além de acompanhamento em tempo real do Estado. Na terça-feira, o time comandado por Tite já volta a campo para enfrentar a República Checa, também em amistoso. O Panamá não tem nenhum jogo agendado.

Com algumas caras novas, como Paquetá, Alex Telles e David Neres, o Brasil vai a campo para dar início a preparação visando a disputa da Copa América, que será realizada entre junho e julho no Brasil.

O Panamá também disputou a última Copa, mas caiu na fase de grupos, após perder para Bélgica, Inglaterra e Tunísia. No dia 27 de janeiro, a seleção panamenha perdeu por 3 a 0 para os Estados Unidos, em seu único jogo na temporada.