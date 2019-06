Brasil x Paraguai: transmissão e horário do jogo pela Copa América

Empolgada com a goleada sobre o Peru, o Brasil enfrenta o Paraguai nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa América. O classificado deste confronto vai encarar na próxima fase o vencedor de Venezuela x Argentina.

Onde assistir Brasil x Paraguai ao vivo?

Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pela SporTV. O jogo também será transmitido online pelos sites e aplicativo dos canais, além do Estado fazer tempo real da partida.

Na fase de grupos, o Brasil foi o líder do Grupo A com sete pontos, seguido pela Venezuela com cinco, Peru com quatro e Bolívia sem pontos. Na última rodada, os comandados de Tite golearam o Peru por 5 a 0.

Já o Paraguai conseguiu a proeza de se classificar sem vencer. O líder do Grupo B foi a Colômbia com nove pontos, seguido pela Argentina com quatro, Paraguai com dois e Catar fez um. A seleção paraguaia vem de derrota por 1 a 0 para a Colômbia.