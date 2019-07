Seleção peruana é um velho 'freguês' do Brasil. Confira o retrospecto

Brasil e Peru decidem a Copa América neste domingo, no estádio do Maracanã, mas se depender do retrospecto, o time comandado por Tite está muito próximo do título. Contando os confrontos entre as duas seleções, a equipe brasileira leva uma grande vantagem.

Levando em consideração jogos entre as seleções principais (excluem seleções olímpicas e sub-20, por exemplo), o primeiro encontro foi em 1937 e o Brasil venceu por 3 a 2, pela Copa América. No total, foram 44 jogos, sendo 31 vitórias brasileiras, quatro peruanas e nove empates. No total, o Brasil marcou 95 gols e levou 29.

Vale lembrar que brasileiros e peruanos se enfrentaram nesta edição de Copa América e o Brasil goleou por 5 a 0, com direito a perder um pênalti nos minutos finais. Na história, a vantagem brasileira continua sendo muito grande.

MAIORES GOLEADAS ENTRE BRASIL X PERU

26/6/97 - Brasil 7 x 0 Peru (Copa América 1997)

24/4/49 - Brasil 7 x 1 Peru (Copa América 1949)

22/6/2019 - Brasil 5 x 0 Peru (Copa América 2019)

4/6/66 - Brasil 4 x 0 Peru (Amistoso)

14/7/68 - Brasil 0 x 4 Peru (Amistoso)

1/4/86 - Brasil 4 x 0 Peru (Amistoso)