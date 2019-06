Brasil x Peru: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Brasil e Peru se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera, em São Paulo, pela terceira rodada do Grupo A da Copa América.

Transmissão de Brasil x Peru

Brasil x Peru terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil) e SporTV. Os canais também vão transmitir online por seus sites e aplicativos e o Estado fará tempo real da partida.

Após ficar no empate sem gols diante da Venezuela na terça-feira, em Salvador, o Brasil entra em campo para confirmar sua classificação às quartas de final da Copa América. A seleção brasileira do técnico Tite ocupa o primeiro lugar do grupo com quatro pontos.

A seleção peruana também soma quatro pontos após vitória diante da Bolívia, também na terça-feira, no Maracanã, e está em segundo por causa do saldo de gols: 3 contra 2. A Venezuela está em terceiro, com dois pontos, e entra em campo no mesmo dia e horário para enfrentar os bolivianos.