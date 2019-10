Brasil x Peru: onde ver

Após empate por 2 a 2 diante da Colômbia, na sexta-feira, no retorno de Neymar à seleção brasileira, o Brasil entra em campo na madrugada de terça para quarta-feira na repetição da final da Copa América contra o Peru. A partida no Los Angeles Memorial Coliseum começa às 0h00 (horário de Brasília).

Brasil x Peru terá transmissão ao vivo pela TV Globo e SporTV. O Estado também faz o tempo real da partida.

O jogo será uma repetição da final da Copa América. Em 7 de julho deste ano, no Maracanã, o Brasil superou os peruanos por 3 a 1 e conquistou o título da competição depois de 12 anos.

O técnico Tite confirmou que fará pelo menos quatro mudanças em relação ao jogo de sexta-feira, em Miami, mas não adiantou quais jogadores vão ganhar uma chance. Fagner, Militão, Allan e David Neres estão entre as possíveis novidades.

A certeza é que Neymar estará em campo mais uma vez. Ele foi o destaque no empate por 2 a 2 diante da Colômbia, ao marcar um gol e dar o passe para o outro. O atacante do Paris Saint-Germain não atuava desde o dia 5 de junho, em um amistoso com o Catar.