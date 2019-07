Brasil x Peru: transmissão e horário da final da Copa América

Após um mês de competição, Brasil e Peru decidem a Copa América neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. A seleção brasileira busca seu oitavo título, enquanto a peruana tenta sua segunda taça.

Onde assistir Brasil x Peru?

A decisão da Copa América terá transmissão da TV Globo (para todo o Brasil) e do canal SporTV, que irá transmitir online em seu site e aplicativo. O Estado ainda fará tempo real da decisão.

Brasil e Peru já se enfrentaram na Copa América deste ano e o time de Tite goleou por 5 a 0, em duelo pela fase de grupos. O Brasil terminou na liderança com sete pontos, seguido pela Venezuela com 5, Peru com quatro e a Bolívia não pontuou.

Nas quartas de final, o Brasil passou nos pênaltis pelo Paraguai, vencendo por 4 a 3, após empatar por 0 a 0. O Peru também avançou nas penalidades, quando derrotou o Uruguai por 5 a 4, após 0 a 0 no tempo normal.

Já na semifinal, o Brasil derrotou a Argentina por 2 a 0 e o Peru superou o Chile por 3 a 0.

JOGOS DO BRASIL NA COPA AMÉRICA

14/6 - Brasil 3 x 0 Bolívia

18/6 - Brasil 0 x 0 Venezuela

22/6 Brasil 5 x 0 Peru

27/6 Brasil 0 (4) x 0 (3) Paraguai

02/7 Brasil 2 x 0 Argentina

JOGOS DO PERU NA COPA AMÉRICA

15/06 Venezuela 0 x 0 Peru

18/06 Bolívia 1 x 3 Peru

22/06 Peru 0 x 5 Brasil

29/06 Uruguai 0 (4) x (5) 0 Peru

03/7 Chile 0 x 3 Peru