Brasil x República Checa: onde assistir ao vivo e horário do amistoso

Brasil e República Checa se enfrentam nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília), na Eden Arena, em Praga, em um amistoso internacional. O time do técnico Tite usará a partida como preparação para a Copa América, que será disputada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho.

Brasil x República Checa será exibido ao vivo pela TV Globo e também pelo canal SporTV, e terá ainda transmissão em tempo real no site do Estado. O duelo terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan e será disputado no estádio mais moderno do país, porém com capacidade inferior a 21 mil torcedores.

No confronto, o Brasil tentará melhorar seu resultado em relação à última partida amistosa, quando apenas empatou por 1 a 1 com o Panamá. O técnico Tite deve mandar a campo uma equipe formada no 4-1-4-1 com Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Allan, Coutinho, Paquetá e Richarlison; Firmino.

Já a República Checa quer se redimir da goleada sofrida para a Inglaterra na sexta-feira, quando perdeu por 5 a 0 em Wembley, em Londres. O técnico Jaroslav Silhavy deve mandar a campo um time no 4-4-2 com a seguinte escalação: Pavlenka; Kaderábek, Celustka, Kalas e Novák; Soucek, Pavelka, Masopust (Darida) e Selassie; Vydra (Jankto) e Skoda (Schick).