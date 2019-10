Brasil x Senegal: onde assistir ao amistoso da seleção

A seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a seleção do Senegal, às 9h (horário de Brasília), no estádio Nacional de Cingapura, em mais uma amistoso para Tite testar jogadores. Brasil x Senegal terá transmissão da TV Globo e do SporTV (para todo o Brasil). Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

O jogo é o primeiro de uma sequência de dois amistosos do Brasil. No sábado, o time de Tite enfrenta a Nigéria, no mesmo horário. A ideia dos dois jogos é que o treinador faça testes e consiga olhar com mais atenção para jogadores que estão se destacando e também dar maior entrosamento para o time que ele considera titular.

Para o torcedor que for assistir ao jogo pela TV, Brasil x Senegal terá, na transmissão da TV Globo, a narração de Luís Roberto, com comentários de Junior e Casagrande e as reportagens de Eric Faria e Raphael de Angeli. No SporTV quem narra é Milton Leite, com comentários de Lédio Carmona e Ricardinho e reportagens de André Hernan.

Últimos jogos da seleção brasileira

11/9 Brasil 0 x 1 Peru (Amistoso)

6/9 Brasil 2 x 2 Colômbia (Amistoso)

7/7 Brasil 3 x 1 Peru (Copa América-final)

2/7 Brasil 2 x 0 Argentina (Copa América-semifinal)

27/6 Brasil 0 (4) x 0 (3) Paraguai (Copa América-quartas de final)

Últimos jogos da seleção do Senegal

21/9 Senegal 1 x 0 Guiné (Campeonato das Nações Africanas)

3/8 Senegal 3 x 0 Libéria (Campeonato das Nações Africanas)

28/7 Libéria 1 x 0 Senegal (Campeonato das Nações Africanas)

19/7 Senegal 0 x 1 Argélia (Copa Africana de Nações-final)

14/7 Senegal 1 x 0 Tunísia (Copa Africana de Nações-semifinal)