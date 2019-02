Brasil x Uruguai: como assistir a partida ao vivo pelo Sul-Americano Sub-20

Ainda sem uma atuação convincente no Campeonato Sul-Americano Sub-20, o Brasil enfrenta o Uruguai nesta segunda-feira, no Rancagua, às 18h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada da competição. O time comandado por Carlos Amadeu vive uma situação delicada na competição.

Onde assistir Brasil x Uruguai?

A partida terá transmissão do SporTV. O time brasileiro tem apenas um ponto e ocupa a lanterna do hexagonal final da competição. O Uruguai aparece com quatro, na segunda posição. Vale lembrar que os quatro primeiros colocados do torneio garantem vaga para o Mundial da categoria, que acontecerá na Polônia, entre os dias 23 de maio e 15 de junho.

Os três primeiros ainda asseguram vaga para o Pan-Americano, que vai ser realizado entre 26 de julho e 11 de agosto, no Peru. Estão no hexagonal final as seguintes seleções: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Uruguai e Venezuela.

E para dificultar ainda mais a missão dos brasileiros, o principal jogador não irá enfrentar o Uruguai. O atacante Rodrygo foi expulso após dar um carrinho violento em um jogador da Venezuela e irá cumprir suspensão.

Relembre os jogos do Brasil no Sul-Americano Sub-20

02/02: Venezuela 2 x 0 Brasil

28/01: Brasil 0 x 0 Equador

25/01 Brasil 1 x 0 Bolívia

23/01 Chile 1 x 0 Brasil

21/01 Brasil 2 x 1 Venezuela

19/01 Colômbia 0 x 0 Brasil

Veja os próximos confrontos do Hexagonal

3ª Rodada (Segunda-feira, 04/02)

Brasil x Uruguai

Equador x Colômbia

Venezuela x Argentina

4ª Rodada (Quinta-feira, 07/02)

Argentina x Uruguai

Equador x Brasil

Venezuela x Colômbia

5ª Rodada (Domingo, 10/02)

Colômbia x Uruguai

Brasil x Argentina

Venezuela x Equador