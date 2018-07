Brasil x Uruguai no Recife vira preocupação por causa do zika vírus

O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, tem mantido contato com o vice-governador de Pernambuco, Raul Henry (PMDB), para tratar do tema. A entidade pediu ao governo para estudar a possibilidade de adoção de medidas extras de prevenção na semana do jogo. Membros do governo estadual deverão se reunir hoje para discutir o assunto – a CBF não terá representante no encontro.

A secretaria estadual de Saúde de Pernambuco informou que as medidas, por ora, serão as mesmas que já vêm sendo adotadas desde agosto. “Temos feito monitoramento constante em todas as cidades e indicado o uso de repelentes para a população”, informou a assessoria de imprensa da pasta.

A CBF, porém, pediu “atenção especial” para o jogo que será realizado na Arena Pernambuco, nos arredores de Recife. A entidade preferiu não se manifestar antes de uma definição do governo sobre as medidas que serão adotadas para aumentar a proteção às duas delegações.

A AUF está preparando um protocolo de ações a ser utilizado durante a estada da seleção uruguaia no Brasil. As medidas sugeridas incluem a aplicação de repelente por parte dos jogadores, o uso de roupas compridas e até mesmo a realização de treinos durante os horários em que o Aedes aegypti é menos ativo – o mosquito é mais ativo durante o dia.

A Associação Uruguaia não cogita pedir a mudança de local do jogo.

“Até o momento a única contraindicação que existe é para mulheres grávidas, e agimos baseados no que determinam as autoridades de saúde dos dois países”, afirmou Eduardo Belza, gerente esportivo da AUF, em entrevista à agência de notícias EFE.

Calor. Quem faz pouco caso sobre o local da partida é o técnico da seleção uruguaia, Óscar Tabárez.

“O assunto dos mosquitos se resolve com repelente”, declarou, em entrevista a uma rádio local. Ele só se mostrou incomodado com a mudança do horário do jogo, que originalmente seria à noite, mas foi antecipado para o meio da tarde – a partida será no feriado de Sexta-Feira Santa. “Não é a mesma coisa jogar no Recife às 16 horas ou às 18 horas. Às 16 horas faz um calor muito diferente do que faz à noite. Vamos nos preparar para jogar onde for, mas deveriam respeitar a regulamentação”, afirmou, alegando que a mudança foi determinada apenas na semana passada, sem respeitar o prazo de 60 dias de antecedência que prega a Fifa.

