Brasil x Uruguai: onde assistir ao jogo do Pré-Olímpico

A seleção brasileira enfrenta o Uruguai nesta quinta-feira, às 22h30 (de Brasília), pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Brasil x Uruguai é possível assistir ao vivo pelo SporTV e também por seu site e aplicativo.

O Brasil empatou por 1 a 1 com a Colômbia na primeira rodada, enquanto o Uruguai perdeu por 3 a 2 da Argentina. Portanto, a Argentina lidera o quadrangular, com três pontos, seguida por Brasil e Colômbia, ambos com um, e o Uruguai é o lanterna, sem pontos somados.

As duas melhores seleções garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Brasil conquistou a medalha de ouro na última Olimpíada, em 2016, no Rio de Janeiro.