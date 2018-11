Brasil x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações do duelo com Neymar e Cavani em campo

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira, às 18h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo penúltimo amistoso do time brasileiro na temporada. O clássico servirá como mais um teste para o técnico Tite avaliar alguns jogadores e já treinar a equipe visando a disputa da Copa América no ano que vem, que será realizada no Brasil. Companheiros de PSG, Neymar e Cavani estão confirmados na partida, assim como Suárez.

Brasil x Uruguai terá a transmissão da TV Globo e do Sport e acompanhamento em tempo real do Estado. Desde a Copa do Mundo, as duas seleções conquistaram resultados bem distintos. O time de Tite conquistou três vitórias: goleada por 5 a 0 sobre El Salvador, 2 a 0 diante da Arábia Saudita e 1 a 0 contra a rival Argentina. Já os uruguaios derrotaram os mexicanos por 4 a 1 e depois perderam por 2 a 1 para a Coreia do Sul e 4 a 3 para o Japão.

Em relação aos times, Tite não fez mistério e anunciou que a principal novidade será a entrada de Walace no lugar de Casemiro, machucado. No Uruguai, Tabárez aposta em De Arrascaeta, do Cruzeiro, e dos astros Cavani e Suárez para voltar a vencer.

Escalações de Brasil x Uruguai

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Walace, Arthur e Renato Augusto (Paulinho); Douglas Costa, Neymar e Firmino.

Uruguai: Campaña; Mathias Suárez, Cáceres, Velázquez (Méndez) e Laxalt; Torreira, Bentancur, Vecino e De Arrascaeta; Cavani e Suárez.