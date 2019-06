Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Grupo A da Copa América.

Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo?

Brasil x Venezuela terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil) e SporTV. Os canais também vão transmitir online por seus sites e aplicativos e o Estado fará tempo real da partida.

Líder do grupo com três pontos, enquanto Peru e Venezuela aparecem com um e a Bolívia zero, a seleção brasileira precisa apenas de uma vitória para garantir sua classificação com uma rodada de antecipação. Na estreia, os comandados de Tite derrotaram a Bolívia por 3 a 0.

Já Venezuela tenta seu primeiro resultado positivo na competição para se manter na briga pela classificação. Na estreia, empatou sem gols com o Peru.