Brasil x Venezuela: onde assistir ao jogo pelo Sul-Americano Sub-20

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Rancagua, pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Além da busca pela classificação, o time do técnico Carlos Amadeu joga a invencibilidade história contra os venezuelanos. Em 13 jogos disputados na categoria, foram 11 vitórias brasileiras e dois empates.

Brasil x Venezuela terá transmissão da SporTV. Os venezuelanos somam seis pontos nas duas primeiras rodadas, enquanto os brasileiros aparecem apenas com um ponto (folgou na primeira rodada do torneio).

Na última rodada, os venezuelanos venceram por 2 a 1 o Chile e o Brasil só empatou sem gols com a Colômbia. Por isso, vencer nesta segunda-feira é fundamental. Ainda nesta segunda, a Colômbia enfrenta a Bolívia, às 18h10.

Jogos da terceira rodada do Sul-Americano Sub-20 (horário de Brasília)

SEGUNDA-FEIRA

18h10 Colômbia x Bolívia

20h30 Brasil x Venezuela

TERÇA-FEIRA

18h10 Argentina x Equador

20h30 Paraguai x Peru

Quais são os grupos do Sul-Americano Sub-20?

Grupo A: Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela

Grupo B: Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai